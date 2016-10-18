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Синоптики: к концу недели в Украину придет теплый циклон

Синоптики: к концу недели в Украину придет теплый циклон
В Украину идет незначительное потепление, и ближе к выходным дневная температура повысится до десяти градусов тепла. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, до четверга сохранится сухая и прохладная погода, однако ближе к выходным столбик термометра поднимется примерно на три градуса во всех регионах.

В четверг, 20 октября, в южных областях Украины синоптики прогнозируют до 12 градусов тепла, однако в центре и на севере будет холодно – в Киеве не выше 9 градусов, а ночью температура может понизиться до 2 градусов мороза. В четверг на западе синоптики прогнозируют до 11 градусов тепла. В пятницу погода начнет меняться. И если во многих регионах и потеплеет, вместе с теплым циклоном придут и дожди. В западных областях осадки будут самыми сильными – возможны грозы и ливни, и днем воздух прогреется всего до 9 градусов.

В остальных регионах осадки маловероятны. Теплый циклон в пятницу не успеет добраться до северных областей – днем здесь будет около 7 градусов тепла, ночью вероятны заморозки. На юге страны значительно теплее и малооблачно – 21 октября Гидрометцентр прогнозирует около 12 градусов.

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