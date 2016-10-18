Гидрометцентр: во всех регионах Украины начинаются заморозки

19 октября на большей территории Украины погода не изменится – в ночные часы ожидается легкий мороз, днем будет сухо и холодно. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, холодный и сухой циклон задержится в Украине еще на несколько дней.
Синоптики прогнозируют кратковременные осадки 19 октября только в Закарпатье – в виде дождя. Дождь пройдет, в основном, в дневные часы. Однако в Закарпатье, а также в самых южных регионах страны будет теплее всего – днем от 9 до 14 градусов со знаком плюс, в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. В остальных областях Украины в ночь на 19 октября столбик термометра понизится до отметки +1 - -4 градуса, в дневные часы воздух прогреется до 5-11 градусов со знаком плюс.
В Киеве ночью будет около нуля, днем – не выше 9 градусов. 20 октября, в четверг, на крайнем западе ожидаются осадки в виде дождя, в остальных регионах сохранится сухая погода. Ночью синоптики прогнозируют от нуля до 5 градусов мороза, днем – от 5 до 10 градусов тепла. В южных регионах воздух прогреется до 9-14 градусов, ночью будет 1-6 градусов тепла.
Горячая тема: Савченко заявила, что готова поехать отдохнуть в России
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter