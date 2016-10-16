Гидрометцентр: еще одно понижение температуры в начале недели

В понедельник, 17 октября, на всей территории Украины сохранится холодная погода, местами ожидается понижение температуры еще на пару градусов, однако в большинстве регионов осадки не ожидаются.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, средняя температура воздуха в дневные часы составит от 4 до 9 градусов со знаком плюс, ночью столбик термометра будет опускаться до минусовых отметок. В самых южных областях Украины, а также в Закарпатье будет чуть теплее – днем от 7 до 12 градусов, в ночные часы – от 1до 6 градусов со знаком плюс. В Киеве в ночные часы ожидается около нуля градусов, завтра днем до 8 градусов тепла.
18 октября, во вторник, сохранится сухая, но облачная погода. Днем в отдельных регионах воздух может прогреться до 5-10 градусов со знаком плюс, ночью столбик термометра опустится до 4 градусов мороза. На крайнем юге и в Закарпатье в ночные часы будет около нуля, днем – до 13 градусов тепла. В Киеве облачная погода, днем не выше +9 градусов, в ночные часы легкий мороз и заморозки на почве, от нуля до 2 градусов со знаком минус.
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