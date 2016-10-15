Синоптики: ожидаются мокрый снег и ночные морозы

15 и 16 октября на большей территории Украины ожидается холодная и сырая погода, с мокрым снегом и заморозками на почве в утренние часы. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в выходные дни почти во всех регионах Украины в ночные часы будет морозная погода, до -5 градусов, и только на морском побережье столбик термометра будет показывать от 1 до 5 градусов со знаком плюс.
В дневные часы также будет холодно, и температура воздуха не превысит 4-9 градусов тепла. Теплее всего в субботу и воскресенье будет на крайнем юге и в Закарпатье – здесь ожидается от 10 до 15 градусов со знаком плюс. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили украинцев о том, что в выходные также сохранится ветреная погода в некоторых областях. В ГСЧС предупредили о возможных последствиях шквалистого ветра и рекомендуют без надобности не покидать дома.
Кроме того, всем автомобилистам рекомендовано парковать свой личный транспорт или на закрытых стоянках, или вдали от рекламных щитов и деревьев. Напомним, что мощный шторм пронесся по Одесской области – погибли три человека, также были повреждены десятки автомобилей, вырваны с корнем около двухсот деревьев.
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