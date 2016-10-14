В выходные синоптики обещают легкий мороз

В эти выходные в Украине установится преимущественно сухая и облачная погода, однако в ночные часы вероятны заморозки на почве и минусовая температура. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня, 14 октября, в Украине ожидается малооблачная погода в столице и во многих других городах, однако сохранится порывистый ветер, а дневная температура не превысит 8 градусов. Ночью в Киеве ожидаются заморозки, мокрый снег и до 1 градуса мороза.
В субботу снижение температуры продолжится, в ночные часы в центре и на востоке Украины столбик термометра упадет до отметки в -3 градуса, днем в этих регионах будет всего от 3 до 8 градусов тепла. В субботу на Западе преимущественно холодная погода, днем не выше 8 градусов, и только в Ужгороде синоптики прогнозируют до 14 градусов тепла. На юге, в частности, в Херсонской и Одесской областях, воздух прогреется до 8-12 градусов.
В воскресенье на всей территории страны днем синоптики прогнозируют 5-9 градусов тепла, в ночь на воскресенье столбик термометра опустится до +2 - -3 градусов. Незначительное потепление в Украине Гидрометцентр прогнозирует только 23 октября, однако теплых дней будет очень мало.
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