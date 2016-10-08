валюта
СпецтемаТимошенко открыто обвинила Порошенко в войне на Донбассе и развале страны

Гидрометцентр: на смену дождям приходит холодный циклон

Гидрометцентр: на смену дождям приходит холодный циклон
В воскресенье Украину будет заливать дождями, а в понедельник, 10 октября, дожди прекратятся, однако резко похолодает. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в ближайшие сутки погоду определит мощный антициклон, который принес в страну резкий ветер, грозы и сильные ливни, но в понедельник погода начнет меняться.

Завтра синоптики прогнозируют грозы и проливные дожди на востоке, в центре и на севере, в южных и западных регионах возможны лишь кратковременные осадки. Во всех регионах, за исключением запада, скорость ветра завтра будет достигать 20 метров в секунду. В восточных и южных областях в воскресенье воздух прогреется до 14-16 градусов, на остальной территории до 8-13 градусов. В понедельник циклон начнет покидать Украину, и синоптики прогнозируют осадки в Ровенской и Волынской областях, а также на севере страны.

Скорость ветра также снизится, однако в Украине снова похолодает. В дневные часы только на юге будет тепло – от 11 до 15 градусов, в остальных регионах – не выше 12 градусов. В ночные часы холодно, в Карпатах до -3 градусов, на остальной территории от 2 до 8 градусов тепла.

Горячая тема: Сотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
07 окт 2016
28308

Сотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий

Держсекретар США Керрі звинуватив Росію у військових злочинах в Сирії. Військову інтервенцію Росії в Сирії слід розслідувати, як серії військових злочинів, заявив Держсекретар США Джон Керрі,

08 окт 2016
12479

Кремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский

Официальный представитель МИДа РФ Андрей Келин несколько дней назад сделал очередное заявление, которое возмутило и опечалило сепаратистов Донбасса и российских имперцев. Особенно негодовал Игорь


Свежие новости

Польща завжди буде засуджувати окупантів - Мацеревич

В Одессе новый погодный «апокалипсис»

Перемирие, говорите: Только в один Свердловск из России прибыло 8 танков и 10 вагонов с боеприпасами – блогер

В районі Петрівського готують пост для СММ ОБСЄ

В США снова обвинили РФ в хакерской атаке

МЗС РФ обурене заявами США щодо російських хакерів

Кирило Сазонов: В України є шанс отримати дешевий газ, а Росію лишити з носом

Яременко: Запад начинает трезветь

Активісти в Києві прирівняли законопроект №3587 до подій на "Революції гідності"

Унікальна база для паралімпійців залишилася в Криму, – Федина

Гидрометцентр: на смену дождям приходит холодный циклон

Торжественное обещание Саакашвили

В США отказались заводить уголовное дело на Брэда Питта

СММ ОБСЄ не отримала доступ до Золотого

Боровой: чем закончится противостояние РФ и США

Пономарь: Четыре важные новости о Гааге, санкциях, НАТО и броске недоимперии

Артур Герасимов: Президент хочет, чтобы КСУ стал доступным для всех украинцев

Чергова партія "подарунків" від РФ для окупантів Донбасу - ГУР

В Украине появились очень дешевые авиабилеты

Новини з зони АТО за минулу добу (07.10.16)

 Новости за день