Гидрометцентр: на смену дождям приходит холодный циклон

В воскресенье Украину будет заливать дождями, а в понедельник, 10 октября, дожди прекратятся, однако резко похолодает. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в ближайшие сутки погоду определит мощный антициклон, который принес в страну резкий ветер, грозы и сильные ливни, но в понедельник погода начнет меняться.
Завтра синоптики прогнозируют грозы и проливные дожди на востоке, в центре и на севере, в южных и западных регионах возможны лишь кратковременные осадки. Во всех регионах, за исключением запада, скорость ветра завтра будет достигать 20 метров в секунду. В восточных и южных областях в воскресенье воздух прогреется до 14-16 градусов, на остальной территории до 8-13 градусов. В понедельник циклон начнет покидать Украину, и синоптики прогнозируют осадки в Ровенской и Волынской областях, а также на севере страны.
Скорость ветра также снизится, однако в Украине снова похолодает. В дневные часы только на юге будет тепло – от 11 до 15 градусов, в остальных регионах – не выше 12 градусов. В ночные часы холодно, в Карпатах до -3 градусов, на остальной территории от 2 до 8 градусов тепла.
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