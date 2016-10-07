Синоптики: 7 октября дожди и заморозки

Сегодня, 7 октября, на всей территории Украины погода резко ухудшится, холодный циклон сместится на юг и восток, где также температура начнет понижаться. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, температура в стране будет сильно колебаться – от 2 до 20 градусов тепла.
В северных регионах в пятницу не исключены дожди, днем столбик термометра поднимется до отметки 10-16 градусов тепла. В западных областях будет еще холоднее – в дневные часы воздух прогреется всего до 8-12 градусов. Синоптики прогнозируют осадки. В ночные часы на западе температура может понизиться до 2 градусов тепла, в Карпатах ожидается стойкий минус. В южных областях температура тоже начнет понижаться, днем будет 15-18 градусов, в Одесской области Гидрометцентр прогнозирует дожди. В восточных регионах дождей сегодня не будет, в дневные часы воздух прогреется до 15-18 градусов.
В столице Украины в пятницу прохладно и сыро. Ночью столбик термометра опустится до 4-6 градусов со знаком плюс, сегодня днем синоптики обещают до 14 градусов тепла, а также кратковременные дожди. Завтра, 8 октября, температура продолжит понижаться во всех регионах Украины, отметили синоптики.
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