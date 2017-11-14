Чудова новина з ООН: незважаючи на спротив РФ, український проект резолюції по Криму підтримали

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Як інформує видання replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода», сьогодні, чотирнадцятого листопада 2017 року, відбулось голосування за проект резолюції, запропонованої Україною, в ООН.Зокрема, українська делегація запропонувала змінений проект резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. Сімдесят одна держава підтримала документ, двадцять п’ять проголосували проти і ще сімдесят сім делегацій утримались. Зокрема, крім РФ, проти проголосували делегації з Мінську, Каракаса тощо. Члени української делегації навели переконливі докази того, що систематичні порушення прав людини і громадянина в окупованому Криму продовжуються. Наприклад, за словами заступника очільника МЗС Сергія Кислиці, мешканці півострову постійно живуть в страху, що їх назвати екстремістом, терористом чи українським шпигуном. Звісно, російська сторона розкритикувала документ, назвавши його «таким, що не відповідає реальності» і вказавши, що він суперечить «позиції, зайнятій населенням Криму у ході референдуму».Серед українських делегатів на засіданні ГА ООН були сприсутніми члени Меджлісу кримськотатарського народу (зокрема, народний обранець Мустафа Джемільов), дипломати та правозахисники.