Это такая боль: Джамала рассказала, почему не может поехать в Крым

Победительница Евровидения-2016 Джамала в интервью журналистам «Крым.Реали» рассказала, что ей мешает навестить родителей в аннексированном Россией Крыму, передает replyua.net.
«Я сильно скучаю, так как уже почти четыре года не видела свой дом и свой двор. Папа мне рассказал, какие у нас большие пальмы. В детстве мне они постоянно казались маленькими, а сейчас вымахали в трехэтажное здание. Очень жаль, что мне не удалось поехать на похороны к дедушке… Мне обидно слышать, что Джамала постоянно говорит только о Крыме. Однако это правда, это мое сердце и моя боль», - пожаловалась Джа.
Артистка рассказала, что ранее в родительском доме было много людей. «У нас дома всегда было много людей. 30-40 человек родственников и друзей – это было нормой. В эти дни в нашем домке пусто, там только мама, папа, собаки и кошки. Мама летом звонит и очень расстраивается, что мы с сестрой не можем приехать. Прохождение условной границы – это целое испытание. На сегодняшний день нельзя сказать, что я могу с легкостью поехать в Крым», - делится Джа. Певица добавила, что на посещение Крыма нет. «Мне запрета, слава богу, нет. Но и доверия тоже нет. Поэтому я не езжу в Крым», - подчеркивает певица.