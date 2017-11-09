Блогер: «В годовщину революции в Севастополе прошел митинг недовольных»

Слава Рабинович, российский блогер, на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что 7 ноября в Севастополе, в день годовщины Октябрьской революции, прошел митинг предпринимателей, однако не в честь революции, а против российских чиновников.
Как передает replyua.net, Рабинович также отметил, что предприниматели жаловались и вспоминали свои заработки в то время, когда Севастополь еще не был аннексирован. «В руках митингующие держали плакаты с лозунгами «В Украине заработал! В России отжимают», «Судьи и чиновники с материка! Возвращайтесь по своим родным местам, хватит издеваться над севастопольским народом! Мы вас не звали! Хватит оккупации!», - пишет блогер.
По словам Рабиновича, севастопольские предприниматели также рассказали, что давление российских оккупационных властей на бизнес сейчас достигает масштабных размеров, а само правительство Севастополя, которое полностью подконтрольно Москве, занимается протекционизмом и коррупцией. Блогер опубликовал несколько снимков, сделанных во время митинга.