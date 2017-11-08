Армия России в Крыму: военный эксперт рассказал об опасениях Путина

В интервью журналистам «Крым.Реалии» бывший заместитель министра обороны Украины Леонид Поляков заявил, что Россия начала наращивать свои вооружения на территории аннексированного Крыма для охраны собственности, захваченной у Украины, передает replyua.net.
Эксперт подчеркнул, что, несмотря на то, сколько Россия не будет в своей пропаганде использовать фразу о том, что «Украина ворует российское голубое топливо», в действительности для того, чтобы снабдить Крым, постоянно использовался украинский газ.
«В свое время доктор технических наук, экс-советник председателя правления ГАО «Черноморнефтегаз» Роман Яремийчук заявлял, что благодаря разработке этих месторождений удалось повысить добычу газа с 2013 года по 1,64 миллиарда кубометров. Ожидалось, что в 2014-м добычу удастся увеличить до 2,5 миллиардов кубометров, а в 2015-м – до 3 миллиардов, и это только благодаря введению в эксплуатацию двух месторождений. В настоящее время как раз эти месторождения дают возможность власти России удовлетворять потребности населения полуострова в «голубом топливе», - объяснил он.