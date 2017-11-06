Южный берег Крыма изуродовали непонятной бетонной конструкцией

В десяти километрах от Алушты, на Южном берегу Крыма, появилось огромное бетонное сооружение, которое никак не вписывается в местные пейзажи.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, фотографии с бетонным сооружением продемонстрировали местные жители, отметив, что «монстр» находится вблизи Алушты. «Телефон на здании ведет на сайт «Консоли», элитный жилой комплекс, – я насчитал больше 12 этажей. Как такое возможно?», - заявил Александр Талипов, местный активист. Также он рассказал, что фирма «Консоль» принадлежит Владимиру Константинову, так называемому главе Госсовета. Напомним, что с момента аннексии Крыма весной 2014 года на полуострове мало что изменилось.
Инфраструктура многих курортов находится в плачевном состоянии, однако цены для туристов за три года существенно выросли, что негативно отражается на турпотоке. Российские туристы сейчас могут добраться до Крыма или на пароме, или на самолете, а это очень дорого. В итоге, отдых в Крыму обходится даже дороже, чем в Турции. Учитывая отличный сервис на турецких курортах, россияне предпочитают отдыхать именно там.