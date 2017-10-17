КНДР признала аннексию Крыма в счет благодарности России за дизтопливо, - политолог

Как информирует replyua.net, политолог заявил: «Сейчас можно наблюдать за политическим цирком. Три с лишним года назад вокруг Крыма поменялась ситуация. Что же не давало величайшему Ким Чен Ыну признать великое геополитическое свершение России тогда, когда оно произошло? На самом деле все очень просто: у северокорейского режима совсем плохи дела, а Москва, обходя санкции, поставляет Северной Кореи солярку. Буквально недавно в порты КНДР заходили корабли с горючим из Российской Федерации. Естественно, это привело к скандалу с США. Ким Чен Ын мало как может отблагодарить Путина, - вот и напечатали эту карту».
Ранее средства массовой информации, ссылаясь на украинского журналиста Романа Бочкала, сообщали, что большая часть жителей Северной Кореи не знают ничего о войне Российской Федерации против Украины.