Він зізнався під тортурами – мати затриманого в Криму українця Лимешка, якого в ФСБ назвали «агентом СБУ»



Мати напередодні затриманого на території окупованого Кримського півострова Геннадія Лимешка Римма Рижкова вважає, що її син давав свідчення співробітникам ФСБ під тиском та тортурами,



Про це жінка розповіла журналістам. Вона зазначила, що вже після затримання у Геннадія Лимешка «був збитий ніс і садна на щоці, а також на оприлюдненому відео видно, що обличчя замазали кремом і лише око у нього чорне». Крім того, Рижкова наголосила, що в відео її син «розповідає як по писаному» і інформацію про те. що він проходивсь якісь навчання, вона та родина почули вперше. Жінка розповіла, що востаннє її син контактував зі своєю дружиною 9 серпня, а з травня 2017 року чоловік знаходився в Маріуполі, куди він вирушив на заробітки, бо необхідно утримувати маленьку дитину, якій немає ще й року. Дружина Лимешка Ірина теж заявила, що її чоловік не винен.



Нагадаємо, 12 серпня в анексованому Росією Криму був затриманий українець Геннадій Лимешко, якого звинуватили у тому, нібито є «агентом Служби безпеки України» і збирався влаштувати «диверсії» на території півострова. У СБУ в свою чергую назвали це затримання черговим фейком та провокацією Москви.

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Срочно: Путин сделал первый шаг к аннексии Беларуси, – Сергей Таран Мати напередодні затриманого на території окупованого Кримського півострова Геннадія Лимешка Римма Рижкова вважає, що її син давав свідчення співробітникам ФСБ під тиском та тортурами, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.Про це жінка розповіла журналістам. Вона зазначила, що вже після затримання у Геннадія Лимешка «був збитий ніс і садна на щоці, а також на оприлюдненому відео видно, що обличчя замазали кремом і лише око у нього чорне». Крім того, Рижкова наголосила, що в відео її син «розповідає як по писаному» і інформацію про те. що він проходивсь якісь навчання, вона та родина почули вперше. Жінка розповіла, що востаннє її син контактував зі своєю дружиною 9 серпня, а з травня 2017 року чоловік знаходився в Маріуполі, куди він вирушив на заробітки, бо необхідно утримувати маленьку дитину, якій немає ще й року. Дружина Лимешка Ірина теж заявила, що її чоловік не винен.Нагадаємо, 12 серпня в анексованому Росією Криму був затриманий українець Геннадій Лимешко, якого звинуватили у тому, нібито є «агентом Служби безпеки України» і збирався влаштувати «диверсії» на території півострова. У СБУ в свою чергую назвали це затримання черговим фейком та провокацією Москви.