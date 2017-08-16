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Він зізнався під тортурами – мати затриманого в Криму українця Лимешка, якого в ФСБ назвали «агентом СБУ»

Він зізнався під тортурами – мати затриманого в Криму українця Лимешка, якого в ФСБ назвали «агентом СБУ»
Мати напередодні затриманого на території окупованого Кримського півострова Геннадія Лимешка Римма Рижкова вважає, що її син давав свідчення співробітникам ФСБ під тиском та тортурами, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Про це жінка розповіла журналістам. Вона зазначила, що вже після затримання у Геннадія Лимешка «був збитий ніс і садна на щоці, а також на оприлюдненому відео видно, що обличчя замазали кремом і лише око у нього чорне». Крім того, Рижкова наголосила, що в відео її син «розповідає як по писаному» і інформацію про те. що він проходивсь якісь навчання, вона та родина почули вперше. Жінка розповіла, що востаннє її син контактував зі своєю дружиною 9 серпня, а з травня 2017 року чоловік знаходився в Маріуполі, куди він вирушив на заробітки, бо необхідно утримувати маленьку дитину, якій немає ще й року. Дружина Лимешка Ірина теж заявила, що її чоловік не винен.

Нагадаємо, 12 серпня в анексованому Росією Криму був затриманий українець Геннадій Лимешко, якого звинуватили у тому, нібито є «агентом Служби безпеки України» і збирався влаштувати «диверсії» на території півострова. У СБУ в свою чергую назвали це затримання черговим фейком та провокацією Москви.
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