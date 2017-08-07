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Український журналіст: Керченський міст обов’язково побудують

Український журналіст: Керченський міст обов’язково побудують
Український журналіст Павло Казарін пояснив у своєму блозі на порталі «Обозреватель» чому найбільший інфраструктурний проект, запланований росіянами в окупованому Криму – міст через Керченську протоку – обов’язково буде закінчений, - інформує replyua.net.

Так, журналіст зауважує, що «ватники» Криму чекають на появу Керченського мосту як на друге пришестя. В Україні, з іншого боку, до побудови цього об’єкту ставляться доволі скептично. Але журналіст зауважує, що міст точно буде зведений, і на те є принаймні дві причини. По-перше, Керченський міст – це так званий «іміджевий» проект. Відповідно, у Кремлі приділяють йому чимало уваги, а там не шкодують коштів на те, щоб похизуватись. Всі пам’ятають Сочі – «зимову олімпіаду в субтропіках», яка стала чи не найдорожчою в історії світових олімпіад. З мостом така ж історія, - переконує журналіст.

По-друге, підрядчиком проекту став не хто-небудь, а друг Путіна Аркадій Ротенберг. У нього чималий вплив у Кремлі, і він отримає стільки коштів, скільки йому буде потрібно для того, щоб звести подобу мосту. Тому Керченський міст обов’язково буде зведено. От скільки він простоїть – це вже зовсім інше питання, - наголошує Казарін.
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