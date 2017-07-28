Через невідомий збій мешканці окупованого Криму вкотре залишилися без світла

Мешканці найбільших міст незаконно анексованого Криму залишилися без енергопостачання. Як передає replyua.net з посиланням на «Кримінформ», причиною цієї НП став невідомий збій. Зокрема, за уточненнями журналістів, світло відсутнє на території Сімферопольського та Бахсичарайського районів, а також у містах Сімферополь, Ялта, Керч, Судак, Федосії та низці інших населених пунктів. За словами Вадима Бєліка, так званого «міністра палива та енергетики Криму», причиною знеструмлення значної частини півострову стало спрацювання аварійної автоматики. «Відключилися чотири лінії енергомосту з боку міста Тамань. З’ясовуються причини», - сказав посадовець.
В даний час проводяться роботи для підключення важливих інфраструктурних об’єктів до резервних джерел живлення. Ситуацію, що склалася, вивчає «Крименерго». Гендиректор компанії Віктор Плакида заявив журналістам, що поки що ніякої точної інформації про ситуацію надати не може.
У Сімферополі на вулицях вимкнули світлофори, не їздять тролейбуси, передає кореспондент Кримінформу. Зупинилася робота продовольчих магазинів.