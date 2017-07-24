Блогер: це якийсь облом - на фестиваль «Extreme Крим 2017» не з’явились учасники (фото)

Олександр Коваленко у власному блозі на порталі «Информационное сопротивление» розповідає про успіхи туристичного сезону в Криму і, як про один і його елементів, про фестиваль екстремальних видів спорту, - інформує replyua.net.
Так, минулої суботи окупанти влаштували пафосне відкриття фестивалю на мисі Тарханкут (селище Оленівка), заявивши, що йдеться про найбільш масову і грандіозну спортивну подію на півострові. За їх словами, у змаганнях повинні були взяти участь спортсмени з п’ятнадцяти країн світу, у тому числі – з країн Балтії, Великобританії, Сполучених Штатів та Франції. От і блогер вирішив навідатись на фестиваль – правда, не особисто, а за допомогою веб-камер.
З огляду на заяви окупантів, здавалось, що видовище буде феєричним: безліч спортивних майданчиків, де гості з-за кордону програють російським спортсменам, дівчата в купальниках, бризки шампанського на переможцях. Але веб-камери показали повний провал, при чому навіть більш масштабний, ніж можна було очікувати. Хтозна, чи існують насправді «гості зі Сполучених Штатів, Великобританії та Франції», але те, що фестиваль явно не екстремальний, видно неозброєним оком, - наголошує блогер.