Кари єгипетські: в окупованому Криму нашестя сарани (відео)

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Як нагадує replyua.net, свого часу в окупованому Криму розміщували плакати, в яких стверджували, що готові перетерпіти хоч каміння з неба. Здається, природа раз за разом пропонує кримчанам нові випробування – наприклад, цими днями у кількох районах півострова спостерігається навала сарани.Так, прес-служба окупаційного Міністерства сільського господарства відрапортувала про те, що у Криму виникла загроза масової навали азіатської перелітної сарани. За їх повідомленнями, шкідника вже виявили на території Радянського, Джайнкойського та Червоноперекопського районів. Наразі окупаційне міністерство залучило спеціалістів та техніку з Краснодарського краю, які допомагають як встановити масштаби проблеми, так і запобігти подальшому переміщенню шкідників.Як зазнались у «Міністерстві», із знешкодженням сарани виникли чималі труднощі, у першу чергу – через погодні умови. Зокрема, препарат, яким вирішили оприскувати поля, діє лише за температури нижче двадцяти семи градусів за Цельсієм, а наразі на півострові стоїть спека. Загалом, личинками сарани заражено понад тисячу двісті гектарів. Максимальна концентрація шкідників спостерігається у Радянському районі, де сягає трьохсот десяти личинок на квадратний метр.