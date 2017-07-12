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Блогер: ось чому Керченського мосту ніколи не буде (відео)

Блогер: ось чому Керченського мосту ніколи не буде (відео)
Як інформує replyua.net, мешканці окупованого Кримського півострова все ще вірять у те, що Путін їх почує і що їм стане краще тільки-но побудують міст через Керченську протоку. Блогер Лідія Гайдар на персональні сторінці в соціальній мережі вирішила нагадати чому Керченський міст – не більше ніж фікція.

Так, блогер зауважує, що сьогодні у розмові їй нагадали, що Москва намагається з’єднати материкову частину Росії з окупованим Кримським півостровом за допомогою мосту – принаймні, Путін це обіцяє під час кожного свого приїзду до Криму. Але варто пам’ятати, що побудувати цей міст просто неможливо – тому противляться закони фізики та гідродинаміки. Ймовірно, саме з цих причин офіційний Київ не надто турбується з цього приводу, хоча «будівництво століття» посягає не лише на закони науки, а й на міжнародні правила судноплавства.

Як доказ цьому блогер наводить запис, зроблений ще у 2016 році. Що важливо, експертну оцінку робить саме росіянин, Юрій Медовар, старший науковий співробітник Російської академії наук. Так, експерт нагадує, що Керченська протока має дуже складу геологію, де стикається грязьовий вулканізм, шість водоносних горизонтів і карстові породи. Крім того, у тому районі знаходяться гирла рік Дон і Кубань, що стає причиною замерзання акваторії. Саме тому побудувати міст через Керченську протоку – неможливо.

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