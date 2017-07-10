Зверталися до Медведєва: у Феодосії окупаційна влада масово відмикає споживачам газ

Мешканцям 15 квартир одного з будинків по вулиці Одеській у Феодосії днями відключили газ. Відео того, як обурені люди вийшли на подвір'я готувати їжу в казанку на багатті, опублікував в Youtube кримський проросійський активіст Олександр Таліпов, інформує replyua.net.
Мешканці запевняють, що служби відключають їм газ незаконно - посилаючись на нібито аварійний стан вентиляційних каналів, хоча раніше незалежна організація провела перевірку і підтвердила робочий стан вентиляційних каналів. За словами людей, за ремонт каналів з кожної квартири вимагають близько 30 тисяч рублів (близько 13 тисяч грн.).
«Ремонт вентканала - десь 25-30 тисяч рублів, так сказали в приватних компаніях. Компанія всі приватні. Залежно від поверху. У мене другий поверх - близько 30 тисяч сказали ... кип'ятильник грію воду, щоб помитися », - розповіла одна з мешканок.
За словами людей, вони зверталися в підконтрольну Кремлеві кримську прокуратуру з проханням розібратися в ситуації. «Нам обіцяли цей процес якось зупинити до тих пір, поки не буде рішення суду. Йде на сьогоднішній день судовий розгляд. Але це свавілля триває і далі », - зазначила інша місцева мешканка. Коментарів російської влади Феодосії з цього приводу поки немає.