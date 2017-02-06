У Сімферополі почали розповсюджувати листівки з дискредитацією Кремля (фото)

В містах незаконно анексованого Росією Криму почали масово розповсюджувати листівки з дискредитацією Росії, передає replyua.net. У тому числі, листівки, у яких розповідається про «зраду» Москви відносно півострова. Інформація щодо розповсюдження подібних інформаційних матеріалів була розповсюджена братом народного депутата Мустафи Найєма та військовослужбовцем ЗСУ Масі Найємом. За його словами, в листівках зазначається, що в Москві почали «зливати» Крим.
«Безпосередньо на наших очах відбувається зрада! Трамп більше не хоче знімати з Росії санкції. Вже відомо, що у 2017 році Донбас повернуть Україні. Кораблі, які належать НАТО, вже почали відчувати себе у якості господарів у акваторії Чорного моря! Приїжджі вже почали пакувати валізи та відправляти назад свої сім’ї. Не дозволимо приймати рішення без нашої участі! Крим наш!», - йде мова у повідомленнях, які розклеїли по всіх районах Сімферополя. У якості доказів своїх слів Найєм додав декілька фотографій.
Нагадаємо, що 2014 року після того, як Росія окупувала Крим, на стінах будинків, де проживали активісти Євромайдану, були розміщені листівки, на яких було написано: «Увага, зрадники Криму».