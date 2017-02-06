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У Сімферополі почали розповсюджувати листівки з дискредитацією Кремля (фото)

У Сімферополі почали розповсюджувати листівки з дискредитацією Кремля (фото)
В містах незаконно анексованого Росією Криму почали масово розповсюджувати листівки з дискредитацією Росії, передає replyua.net. У тому числі, листівки, у яких розповідається про «зраду» Москви відносно півострова. Інформація щодо розповсюдження подібних інформаційних матеріалів була розповсюджена братом народного депутата Мустафи Найєма та військовослужбовцем ЗСУ Масі Найємом. За його словами, в листівках зазначається, що в Москві почали «зливати» Крим.

«Безпосередньо на наших очах відбувається зрада! Трамп більше не хоче знімати з Росії санкції. Вже відомо, що у 2017 році Донбас повернуть Україні. Кораблі, які належать НАТО, вже почали відчувати себе у якості господарів у акваторії Чорного моря! Приїжджі вже почали пакувати валізи та відправляти назад свої сім’ї. Не дозволимо приймати рішення без нашої участі! Крим наш!», - йде мова у повідомленнях, які розклеїли по всіх районах Сімферополя. У якості доказів своїх слів Найєм додав декілька фотографій.

У Сімферополі почали розповсюджувати листівки з дискредитацією Кремля (фото)
У Сімферополі почали розповсюджувати листівки з дискредитацією Кремля (фото)

Нагадаємо, що 2014 року після того, як Росія окупувала Крим, на стінах будинків, де проживали активісти Євромайдану, були розміщені листівки, на яких було написано: «Увага, зрадники Криму».
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