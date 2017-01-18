КРЫМский бандеровец: люди выезжают из оккупационного гетто на материковую Украину

В блоге для «Обозревателя» КРЫМский бандеровец рассказал об одной крымчанке, не смирившейся с жизнью в оккупационном гетто, передает replyua.net. Он пишет, что женщина просто решила начать жизнь с начала на материковой Украине и уже заметила положительные изменения как в моральном, так и физическом состоянии. По ее словам, она постепенно становится самой собой.
Множество знакомых и друзей бывшей крымчанки очень хотят, чтобы она рассказала буквально все о том, каково это – жить на оккупированной территории. Однако так как рассказывать нужно всем и очень много, женщина планирует организацию творческого вечера. Кроме того, переселенка из Крыма написала, что она уже успела отвыкнуть от того, что есть возможность диагностики автомобиля в 20:30. В Украине, написала женщина, жизнь идет нормальным ходом, и хотя далеко не все здесь хорошо, но надежды на то, что со временем все нормализуется, есть.
В то же время, КРЫМский бандеровец уверен, что Россия прибегла к аннексии Крыма для того, чтобы с ним потом навеки распрощаться. На полуострове весьма активно процветает насилие, имущественный раздел. То есть, делает вывод блогер, в скором времени полуостров окажется на окончательном дне.