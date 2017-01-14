Пономарев: бегство Януковича ускорило аннексию Крыма

Давай ответы на поставленные вопросы, учел ли президент России Владимир Путин все последствия принятого им решения по аннексии Крымского полуострова и не допустил ли он в этих расчетах ошибки, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил: «Путин не то чтобы не посчитал все, а совсем иначе, он достаточно разумно все продумал, просто фактор мотивации у него был на уровне внутренней политики». Как информирует replyua.net, такое свое мнение бывший политик рассказал в интервью «Хвиля». Кроме того, экс-депутат рассказал, почему Путин решился на ускоренную аннексию Крымского полуострова в первый месяц весны 2014 года.
Таким образом, согласно словам бывшего депутата, «если бы стоял вопрос о взятии Крымского полуострова, то российский лидер пошел бы по примеру Южной Осетии. Именно так ему тогда все и советовали. Ведь не сложно было взять Крым без конфронтации с мировым сообществом: пускай там будет проведен референдум, пускай отделятся от Украинского государства, мы признаем, немного пройдет времени, годик, потом еще раз проведем референдум – и не будет никакой аннексии, а значит и повода для санкций не будет. На то время только такие разговоры и были…».
Однако для того, чтобы «изменить эффект от бегства Януковича, Путину пришлось захватывать Крым именно в тот момент. Ему нужно было перед людьми выглядеть победителем».