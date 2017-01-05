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Муждабаев: Крым намеренно держат в состоянии, пригодном для торга

Муждабаев: Крым намеренно держат в состоянии, пригодном для торга
Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке пишет, что недавно обнародованный «план Пинчука» свидетельствует о том, что оккупированный Крым намеренно держат в состоянии, пригодном для торга – такое мнение высказал в своей статье лучший крымскотатарский журналист, - передает replyua.net.


Он пишет, что именно поэтому украинские власти были против блокады и даже (безуспешно) посылали спецназ ее разгонять, а также поэтому до сих пор президент не внес в парламент и тот не узаконил статус крымских татар как коренного народа Крыма (трех лет в заложниках у России мало!). По мнению Муждабаева, именно поэтому слова о крымскотатарской автономии в составе Украины — пока только слова, ведь даже переименовать населенные пункты в Крыму побоялись, потому что все это может испортить привлекательность Крыма как предмета для торга.

Журналист пишет: «Я уверен, что во власти и вокруг власти действует очень сильное продажное лобби, и это отнюдь не только Пинчук. Кстати, стало ясно и то, почему его менеджеры так мечтали заштрафовать или закрыть ATR, строча на крымскотатарский канал-беженец позорные жалобы в Нацраду. Ясно также и почему ATR упорно не хотели отдавать госпомощь, заложенную в бюджете на 2016 год. Начали давать за 4 дня до Нового года — видимо, в надежде, что мы быстрее загнемся, и тогда в Киеве, как в Крыму, можно будет слепить не тревожащий власти фейк, назвав его крымскотатарским телевидением. Мы все это видели и видим. А за то, что это увидели и другие — большое спасибо Пинчуку. Короче, все с ними примерно ясно, не великие хитрецы, главная ценность которых — деньги по любую фронта. Я только один нюанс хочу пояснить лоббистам торговли Крымом. Мы вам ни продать, ни обменять Крым «с крепостными» крымскими татарами не дадим. Мы не крепостные — крымские татары и украинцы. Зарубите там себе, на чем сможете».
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