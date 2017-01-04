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Росія через Крим займається експортом продукції, не зважаючи на санкції

Росія через Крим займається експортом продукції, не зважаючи на санкції
Не зважаючи на цілий ряд антиросійських санкцій, які втому числі поширюються і на окупований Крим, місцева продукція анексованого півострова все таки продається за кордон. Про це йдеться у повідомленні «Россільгоспнадзору», передає replyua.net.

Безпосередньо, за даними російського відомства, лише у грудні минулого року перед відправкою на продаж за кордон було перевірено понад 28 тисяч тонн зерна. «Частка пшениці склала 14 тисяч 438 тонн, частка ячменю – 10988 тонн, соняшникового насіння – майже 3 тисячі тонн. Все зерно, яке готувалося на експорт, пройшло перевірку на якість та безпеку. Виробники цього року забезпечили гарний та високоякісний врожай», - розповіли у «Россільгоспнадзорі». Проте в той самий час у повідомленні не вказано, які саме країни купували продукцію, на яку накладено санкції. Однак раніше російське відомство неодноразово заявляло, що головним покупцем зерна у 2016 році стали країни Ближнього сходу та Північної Африки. За попередніми оцінками експертів, у світлі даних новин Росія сама себе ставить під ризик впровадження нових санкцій проти неї. На даний момент офіційної реакції міжнародного співтовариства на порушення Росією санкцій не було.
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