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В Крыму суд оставил «украинских диверсантов» под стражей до 8 марта

В Крыму суд оставил «украинских диверсантов» под стражей до 8 марта
В своем аккаунте в «Фейсбуке» Crimean Human Rights Group опубликовала данные о том, что подозревающиеся пророссийскими властями на территории Крымского полуострова в осуществлении диверсий украинцы Владимир Дудко, Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов проведут в заключении дольше времени, чем предполагалось изначально. Севастопольский суд продолжил арест «диверсантам» из Украины до 8 марта 2017 года, о чем передает replyua.net.

В «Фейсбуке» сообщается: «Ленинский райсуд» города Севастополя в пятницу, 30 декабря принял решение продолжить содержание в заключении трех украинцев, которых подозревают в диверсии, до 8 марта 2017 года».

Насколько известно, Федеральная служба безопасности РФ в Севастополе 9 ноября провела спецоперацию по задержанию граждан Украинского государства, которые живут на территории Крымского полуострова, - Владимира Дудку, Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова. Пророссийские власти инкриминируют гражданам Украины диверсию. Уже через один день после задержания, 10 ноября 2016-го, ФСБ обнародовало в средствах массовой информации видео, на котором запечатлены кадры спецоперации, в частности и обыска в квартире Штыбликова. Кроме того спецслужба распространила и видео постановочных допросов украинцев.

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