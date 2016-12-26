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Национальные общины Крыма пожаловались на энергоблокаду полуострова в ООН

Национальные общины Крыма пожаловались на энергоблокаду полуострова в ООН
Российские СМИ пишут, что национальные общины, проживающие в оккупированном Крыму, сообщают, что подали официальную жалобу в Организацию Объединенных Наций на энергоблокаду полуострова, - передает replyua.net.

Глава национально-культурной автономии болгар Крыма Иван Абажер заявил, что общины полуострова подали уже вторую жалобу в связи с постоянными блэкаутами в Крыму. Первая из них не была рассмотрена – представительство ООН в РФ сделало вид, что ее не видело. По поводу второй известно, что она сегодня была получена Пан Ги Муном, и будет в ближайшее время принята к рассмотрению либо отвергнута.

Абажер заявил, что национальные общины Крыма – крымские татары, крымчаки и караимы, намерены подавать жалобы о защите своих прав в другие международные организации, занимающиеся защитой прав человека. Напоминаем, что 20 декабря ООН приняла резолюцию, в которой осуждалась деятельность российских властей на полуострове, в частности – репрессии против крымских татар, а также выдвигалось требование допустить в Крым международных наблюдателей.
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