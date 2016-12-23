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Російський сатирик: якщо Росія покине Крим, там може початись різня

Російський сатирик: якщо Росія покине Крим, там може початись різня
Російський сатирик Віктор Шендерович в інтерв’ю «Крим.Реалії» розмірковував над тим, як варто вирішити питання деокупації Кримського півострова, - про це інформує replyua.net.

Віктор Шендерович, який приїхав до Одеси зі своїм новим проектом, завжди був відомий як потенційний «ліберал» та критик Путіна. Проте, за словами сатирика, його власна позиція щодо окупації Кримського півострова насправді відрізняється від позиції «колег по цеху» - наприклад, Олексія Навального. Так, Шендерович не визнає думки про проведення нового, «чесного» референдуму – крадене треба повертати без виставлення якихось додаткових умов. Тим не менш, він вважає, що в процесі деокупації Криму може з’явитись низка ризиків.

Так, Шендерович щиро вірить в те, що агресивна політика російського президента Володимира Путіна розбудила в українцях радикальний націоналізм – мовляв, якщо раніше рейтинг Дмитра Яроша коливався близько одного відсотка (нагадаємо, насправді Ярош на виборах президента здобув підтримку двох відсотків виборців – ред.), то зараз його електорат виріс в рази. Саме тому буцімто деокупація Криму не стане безкровною – на півострові може початись справжня різня. Хто саме і з яких причин цю різню влаштує – Шендерович не уточнив. Але, з огляду на те, що сатирик зауважив, що після того, як російські війська покинуть Крим, ситуація не обмежиться лексикою та українізацією, «різню», ймовірно, мають влаштувати українці.
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