У РФ кажуть, що СБУ обманом вивела з Криму їх військових



У Кремлі кажуть, що колишніх українських військовослужбовців, які зрадили своїй присязі, обманом виманили на контрольно-пропускний пункт «Джанкой». Про це сьогодні, 22-го листопада, пише російське видання «ТАСС», посилаючись на представника штабу російського Чорноморського флоту,



«До контрольного пункту пропуску «Джанкой» представники Служби безпеки України через підставних людей заманили молодшого сержанта контрактної служби Баранова Олександра та прапорщика Одинцова Максима. Їм пообіцяли передати завірені документи, які підтверджують отримання вищої освіти в українських вишах», - заявив представник Чорноморського флоту Російської Федерації.



«Тільки Одинцов Максим і Баранов Олександр покинули територію Росії, їх відразу ж схопили працівники Служби безпеки України. Їх перевезли до Миколаївської області в Україні», - цитує ТАСС російського офіцера. Як повідомлялося раніше, СБУ заявляла, що затримала на адміністративному кордоні з окупованим Кримом двох дезертирів, які після анексії українського півострова стали служити ворогу. Також відомо, що сьогодні СБУ готується провести прес-конференцію, де буде обговорюватися також це питання.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Боровой: вы можете меня проклинать, но это правда У Кремлі кажуть, що колишніх українських військовослужбовців, які зрадили своїй присязі, обманом виманили на контрольно-пропускний пункт «Джанкой». Про це сьогодні, 22-го листопада, пише російське видання «ТАСС», посилаючись на представника штабу російського Чорноморського флоту, передає replyua.net «До контрольного пункту пропуску «Джанкой» представники Служби безпеки України через підставних людей заманили молодшого сержанта контрактної служби Баранова Олександра та прапорщика Одинцова Максима. Їм пообіцяли передати завірені документи, які підтверджують отримання вищої освіти в українських вишах», - заявив представник Чорноморського флоту Російської Федерації.«Тільки Одинцов Максим і Баранов Олександр покинули територію Росії, їх відразу ж схопили працівники Служби безпеки України. Їх перевезли до Миколаївської області в Україні», - цитує ТАСС російського офіцера. Як повідомлялося раніше, СБУ заявляла, що затримала на адміністративному кордоні з окупованим Кримом двох дезертирів, які після анексії українського півострова стали служити ворогу. Також відомо, що сьогодні СБУ готується провести прес-конференцію, де буде обговорюватися також це питання.