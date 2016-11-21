Жители Севастополя подали в суд на ФСБ - СМИ

Крымский Бандеровец пишет, что жителей Севастополя иначе как «дерзкими и напуганными» назвать нельзя – они подали в оккупационный суд иск против Федеральной службы безопасности Российской Федерации в связи со строительством на земельном участке, выделенном под детскую площадку, дома для сотрудников российских спецслужб, - передает replyua.net.
На сайте «Крым.Реалии» в воскресенье появилась новость о том, что так называемый «Ленинский районный суд Севастополя» приступил к рассмотрению иска против ФСБ. Соответчиком по делу выступает так называемое «Правительство Крыма». В исковом заявлении жители улицы Хрусталева пишут, что по решению оккупационных властей на земельном участке, выделенном под детскую и спортивную площадки, будет построен дом для сотрудников так называемого «управления ФСБ в Крыму».
Блогер сообщает, что строительные работы были начаты еще в сентябре, однако жители улицы решили им помешать. В иске указывается, что оккупационные власти, принимая решение, «не учли законные интересы севастопольцев и не провели публичные слушания». Вместе с иском жители города подали ходатайство о запрете проведения строительных работ до завершения рассмотрения дела, однако оккупационный суд в его удовлетворении отказал.
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