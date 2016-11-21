валюта
СпецтемаПортников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности

Жители Севастополя подали в суд на ФСБ - СМИ

Жители Севастополя подали в суд на ФСБ - СМИ
Крымский Бандеровец пишет, что жителей Севастополя иначе как «дерзкими и напуганными» назвать нельзя – они подали в оккупационный суд иск против Федеральной службы безопасности Российской Федерации в связи со строительством на земельном участке, выделенном под детскую площадку, дома для сотрудников российских спецслужб, - передает replyua.net.

На сайте «Крым.Реалии» в воскресенье появилась новость о том, что так называемый «Ленинский районный суд Севастополя» приступил к рассмотрению иска против ФСБ. Соответчиком по делу выступает так называемое «Правительство Крыма». В исковом заявлении жители улицы Хрусталева пишут, что по решению оккупационных властей на земельном участке, выделенном под детскую и спортивную площадки, будет построен дом для сотрудников так называемого «управления ФСБ в Крыму».

Блогер сообщает, что строительные работы были начаты еще в сентябре, однако жители улицы решили им помешать. В иске указывается, что оккупационные власти, принимая решение, «не учли законные интересы севастопольцев и не провели публичные слушания». Вместе с иском жители города подали ходатайство о запрете проведения строительных работ до завершения рассмотрения дела, однако оккупационный суд в его удовлетворении отказал.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Трагическая потеря Украины: под Песками погиб командир украинской разведки
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
20 ноя 2016
51459

Трагическая потеря Украины: под Песками погиб командир украинской разведки

Сегодняшнее утро ознаменовалось печальным известием для Украины. Как передает replyua.net, недалеко от населенного пункта Пески военные силы Украины вступили в бой, в результате которого погиб


Последние новости

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества: итоги

У Ходорковского ничего не выйдет - журналисты и блогеры

В Аргентине произошло мощное землетрясение

Жители Севастополя подали в суд на ФСБ - СМИ

Американский астронавт Пегги Уитсон установила сразу несколько удивительных рекордов

Правозащитница: Россия формирует культ войны у крымских детей

У Франції нарешті зрозуміли наміри Москви

Стали известны шокирующие результаты первого тура президентских выборов во Франции

Клімкін розповів про альтернативи Мінська-2

У НАТО пообіцяли зосередити увагу на Росії

В предвыборной гонке во Франции лидирует пророссийский кандидат

Французький «друг» Путіна «пролетів» на праймеріз

У WADA не купились на запропоновані Росією гроші

Чергові звірства росіян у Сирії закінчились смертями 20 осіб

Ердоган заявив, що розчарувався в ЄС і вже знайшов альтернативу

Путин и Обама на саммите АТЭС говорили об Украине и Сирии

Черговий антипутінець в адміністрації Трампа: «Скажений пес» справив сильне враження на майбутнього президента

Путін спричинив тектонічні зрушення у світі і зараз на нього чекає «віддача» - блогер

Действия РФ по превращению Крыма в военную базу оказались в центре внимания НАТО

С футбольной коррупцией в Украине будет бороться футбольная прокуратура

 Новости за день