Муждабаев: не все в ООН против аннексии Крыма

На своей странице в Фейсбуке журналист Айдер Муждабаев прокомментировал принятие ООН резолюции по Крыму, информирует replyua.net. Журналист благодарит всех, кто подготовил и продвинул эту резолюцию, однако отмечает, что далеко не все страны ее поддержали.
«Только 73 государства поддержали Украину, и из них больше половины – это те, кто, собственно, и был инициатором. Еще 23 государства высказались против резолюции, а 76 государств вообще воздержались от голосования по полуострову», пишет Муждабаев. По его словам, в итоге в голосовании приняли участие 99 стран, и ему не кажется это победой, поскольку большинству государств плевать на репрессии крымских татар, на похищения и на убийства.
«За границей я общался с журналистами, политиками, послами, простыми людьми. С ужасом я наблюдал за тем, что эти люди вообще ничего не знают о Крыме, и, тем более, никогда не слышали о крымских татарах. Что касается Донбасса, то и по войне разные оценки. Точнее, за рубежом не считают, что на Донбассе война», отмечает журналист и просит поберечь победные выкрики, поскольку число безразличных к Украине во всем мире продолжает расти.
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