США ввели новые санкции против России

Как сообщает replyua.net , самопровозглашенных депутатов Госдумы России, баллотировавшихся как представителей Крыма, настигла вендетта в виде американских санкций – такая информация появилась сегодня на крымском сайте QHA.
Министерство финансов США добавило во вторник в санкционный список еще шестерых граждан Российской Федерации – Руслана Бельбека, Дмитрия Белика, Светлану Савченко, Андрея Козенко, Константина Бахарева, Павла Шперова. Представители правительственного ведомства объяснили, что эти меры направлены против лиц, причастных к подрыву государственного лада Украины, и действиям, которые ставят ее территориальную целостность, мир, безопасность и суверенитет под угрозу.
Американская сторона подчеркнула, что ее позиция в отношении агрессии России в Украине остается неизменной, и она и дальше будет придерживаться такой линии поведения по отношению к Украине. В штатах напомнили, что не считают выборы, проведенные в Крыму, законными, а крымчан, получивших мандат в Госдуме, имеющими правовой статус депутата парламента РФ. В Министерстве финансов США добавили, что и далее будут принимать ограничительные меры в отношении тех, кто причастен к аннексии Крыма и дестабилизации ситуации в Украине.
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