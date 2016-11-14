Поставки газа в Геническ - троллинг продолжается

Крымский Бандеровец пишет, что после вчерашнего пожелания главы районной администрации Геническа Кремлю «гореть в аду со своей помощью» российская пропаганда утроила свои усилия, - передает replyua.net.
Блогер сообщает, что оккупационные власти Крыма не только не отказались от своих слов, но и заявили: «Мы увеличим поставки газа в Геническ из полуострова с приходом холодов. Вчера были открыты вентили, прокачка усилится после того, как температура в Симферополе упадет ниже 14 градусов». Крымский Бандеровец пишет: «Гоблин Аксенов заявляет, что 12 ноября получил очередное распоряжение от президента РФ Владимира Путина поставить газ в украинский Геническ».
Как сообщалось ранее, началась эта троллинг-компания Кремля в адрес администрации Геническа и его жителей после сообщения в российских СМИ о том, что Аксенов во время встречи с Путиным в Ярославле передал президенту РФ просьбу от жителей Геническа поставить в город газ. Александр Воробьев вчера официально заявил, что проблем с газоснабжением в Геническе нет, поэтому в поставках газа из Крыма город не нуждается, тем более что Аксенов не сможет выполнить свое обещания и поставить на материк российский газ – в газохранилищах Крыма все еще находится украинских газ.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Пономарь: отличная воскресная новость