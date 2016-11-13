Мы продули все достижения крымской весны, - Крымнашист

Крымский Бандеровец сообщает, что крымские ватники окончательно разочаровались в российской оккупации, в особенности – после севастопольской провокации ФСБ. Крымнашист Александр Горный заявляет, что «надо бояться не украинских диверсантов, а тех бандитов и жуликов, что окопались в крымской власти и около нее, и пилят российский бюджет», - передает replyua.net.
Горный сообщает, что так называемый министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма не смог иначе справиться с огромным наплывом гнева крымчан в социальных сетях, что предложил в сообщении на своей странице в Facebook «убивать всех общественников и блогеров». Блогер пишет, что эти угрозы зашли дальше слов – крымских журналистов, общественных деятелей и блогеров начали находить «люди Карпова» и угрожать разборками в стиле 1990-х с морскими прогулками и бетонными башмаками.
«Общественный гнев, ставший причиной такой реакции оккупационных властей Крыма, вызван беспределом российских чиновников, и не потому что они назвали журналистов и блогеров врагами российского народа – крымчанам надоело вранье оккупантов, разворовывание бюджетных средств, легализация незаконных строений, переселение жильцов из аварийского жилья в курятники, которые могут рухнуть в любую минуту, мошенничество чиновников и многое другое. Крымский Бандеровец пишет: «Горный так ничего и не понял – видимо, он не был в России. Пусть поедет, посмотрит, как там люди живут, чтобы не так шокировало то, что оккупанты творят в Крыму. Кроме того, Горный обвиняет во лжи крымских журналистов, лояльных к Кремлю. Вот только я не понял, с каких пор крымскими журналистами стали называться пропагандисты каналов «Россия», «Первый» и «НТВ», которые изображены на фото в статье во время съемок заказного сюжета».
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