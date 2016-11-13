Блогер розповів про черговий облом кримських окупантів

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Блогер Олександр Коваленко розповів про те, як на окупованому Кримському півострові намагаються вирішити проблеми енергопостачання, - про це replyua.net інформує, посилаючись на допис експерта в Фейсбук.Так, блогер наголошує, що навколо електрифікації Криму окупантами розгорнулась прямо таки детективна історія. Так, кримчани мали отримати додаткову електроенергію з ТЕС в Тамані (Краснодарський край). Тим не менш, компанія Siemens, яка мала постачати турбіни для ТЕС, самоусунулась з раніше укладених контрактів, бо не захотіла, навіть потенційно, бути втягненою до санкційного скандалу. Відтак, росіяни два тижні тому отримали лише першу партію обладнання, а другу частину, без якої функціонування першої неможливе, все ще чекають. А перестраховуватись дійсно були підстави – замовник турбін «Технопромекспорт» працює над ТЕС не тільки в Тамані, а і в Криму.Блогер нагадує, що ще рік тому чоловік, який на той момент вважав себе «губернатором Севастополя» Сергій Меняйло запевняв, що завдяки двом ТЕС – на Федюхіних висотах і в Сімферополі, обидві потужністю чотириста сімдесят мегават – окупаційна влада повністю вирішить проблему електропостачання. Тоді Меняйло обіцяв ввести ТЕС в експлуатацію у першому кварталі 2017 року. До цього Аксенов хвалився відновленням електропостачання у домівках кримчан уже в травні 2016 року. Дисонанс? Далі ще краще – зараз запуск ТЕС прогнозують не раніше 2018 року. Власне, скільки б не замилювали окупанти очі кримчанам, зрозуміло одне – санкції Європи діють, а електропостачання без «київської хунти» і «Гейропи» у Криму налагодити не вдасться, - підсумовує блогер.