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Крымский Бандеровец: над постановочным видео задержания "украинского диверсанта" смеялись даже ватники

Крымский Бандеровец: над постановочным видео задержания "украинского диверсанта" смеялись даже ватники
Крымский Бандеровец сегодня сообщает, что постановочный фарс задержания граждан Украины, обвиненных оккупационными властями Крымского полуострова в диверсии, не выдерживает никакой критики – большую глубину маразма придумать сложно.

Как передает replyua.net, вчера вечером Федеральная служба безопасности РФ опубликовала в сети видео задержания Дмитрия Штыбликова, которому впоследствии были предъявлены подозрения в подготовке терактов в Севастополе в сговоре с другими лицами. Блогер сообщает: «Вы не поверите, но нашли ВИЗИТКУ Яроша, памятную тарелку с эмблемой украинской воинской части, государственную символику Украины, включая флаг, булаву и страйкбольный автомат». Пользователи социальных сетей отмечают, что в этом наборе не хватает только портрета Степана Бандеры. Также сотрудники ФСБ сообщили об изъятии у Штыбликова пустых фирменных бланков украинской воинской части, захваченной в 2014 году, а также боеприпасов, спрятанных в коробках псковского отделения «Почты России». Как подчеркивает Крымский Бандеровец, видимо, именно так, по мнению оккупационных властей Крыма, должен выглядеть «стандартный набор украинского диверсанта» - в России уже даже постановочные провокации делать разучились.

Напоминаем, что один из чиновников оккупационных органов Крыма писал в Twitter, что подобные провокации часто практиковались в Ингушетии и Дагестане для наживы местных ФСБ-шников и ментов.
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