В 115 многоквартирных домах, восьми школах и двух детсадах оккупированного Крыма нет отопления

Сайт «15 минут» пишет о том, что сегодня, уже после начала отопительного сезона и заявление так называемого «премьер-министра Крыма» Сергея Аксенова о том, с отоплением и водоснабжением в Крыму проблем нет, на полуострове нет отопления в 115 многоквартирных домах, 8 школах, 2 медицинских учреждениях и 2 детских сада – об этом передает replyua.net.
Заявление об этом в эфире РИА Новости Крым сделал так называемый «министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма» Сергей Карпов. По его словам, причиной такой катастрофы с отоплением в государственных и коммунальных учреждениях является то, что 52 котельные пока не начали свою работу. «Больше всего котельных, которые так и не запустились с началом отопительного сезона, находится в Бахчисарае», - отметил Карпов. Он пообещал также, что большинство из этих котельных будут запущены 5 ноября, оставшиеся – 15 ноября. На всех этих объектах выполняются ремонтные работы.
С котельными Феодосии совсем другая ситуация – оказалось, что они находились до оккупации Крыма в частной собственности, и именно это является препятствием для их запуска. «Они будут запущены, как только завершится процесс их передачи в собственность «Крымтеплокоммунэнерго».
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