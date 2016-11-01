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В Крыму уничтожены более 800 можжевельников

В Крыму уничтожены более 800 можжевельников
Сайт «Крым.Реалии» сообщает, что так называемой «Министерство экологии и природных ресурсов Крыма» сегодня заявило об уничтожении 871 можжевелового дерева в памятнике природы «Бельбекский каньон» Бахчисарайского района – об этом передает replyua.net.

Как известно, можжевельник дельтовидный занесен в Красную книгу Крыма, однако оккупационное ведомство заявило, что установить личности преступников, нанесших такой большой вред природе полуострова, не представляется возможным. Оккупационное министерство оценило ущерб в три миллиона рублей. Ранее сообщалось об уничтожении растений этого же биологического вида на территории ландшафтно-рекреационного парка регионального значения «Бахчисарай».

Напоминаем, что вчера также сообщалось о выявлении так называемым «Государственным комитетом Крыма по лесному и охотничьему хозяйству» фактов незаконной охоты в Крыму. По подсчетам ведомства, эти действия правонарушителей причинили ущерб на сумму более 176,2 тысяч рублей. За текущий год ведомство составило 1108 протоколов об административных правонарушениях, связанных с незаконной охотой.

Горячая тема: Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії
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01 ноя 2016
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Як передає replyua.net, відомий військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook відреагував на численні випади в соцмережі про те, що Порошенко, маючи статки, не прагнув допомагати армії


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