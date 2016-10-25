Крым может столкнуться с масштабным кризисом в медицине

В аннексированном Крыму пока не удается решить серьезную проблему, возникшую в местных поликлиниках, сообщает replyua.net со ссылкой на Александра Голенко, «министра» здравоохранения полуострова. По его словам, крымчане вынуждены стоять в очередях к специалистам по несколько часов, поскольку медперсонала катастрофически не хватает.
Самый большой дефицит наблюдается среди терапевтов, и именно к этим врачам выстраиваются длинные очереди, и в ближайшее время пациентов может стать еще больше, поскольку начинается сезон простудных заболеваний. Голенко отмечает, что в настоящий момент идет информатизация, и ее планируют завершить только к концу года. Должна появиться единая регистратура, что поможет снизить очереди к врачам. «Министр» отметил, что сайт, на котором можно записаться к врачу и получить электронный «талон», уже начал работать в Симферополе.
«Однако полностью проблему решить не удастся, даже если такие сайты будут работать во всех городах – число врачей в поликлиниках не увеличится. Самая большая нехватка медицинского персонала сейчас наблюдается в Первомайском районе, Красноперекопске и Керчи», заявил Голенко.
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