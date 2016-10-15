Цены на главном рынке Феодосии бьют все рекорды

Портал Фео.РФ сегодня опубликовал «ценники» с центрального рынка Феодосии, сообщает replyua.net. «Инспекцию» на местном рынке проводили накануне, 14 октября. На большинство продуктов питания в Феодосии установились бешеные цены, и они намного выше, чем в Украине.
Плодоовощная продукция жителям Феодосии не по карману – к примеру, за килограмм самых вкусных розовых томатов на рынке просят около 80 рублей, за самые обычные красные томаты – около 45 рублей, килограмм огурцов в Феодосии вчера стоил 45 рублей. Также цены очень высокие на свеклу, репчатый лук, морковь и болгарский перец – около 30 рублей за кило. Фрукты на феодосийском рынке также обойдутся дороже, чем жителям Украины. Например, гранаты вчера стоили 150 рублей за килограмм, виноград и хурма – 130 рублей.
Сахар в Феодосии стоит 50 рублей, литр меда – 500 рублей, лесной орех можно приобрести за 400 рублей. Картофель жители Феодосии покупают по 35 рублей за кило, и это чуть больше 14 гривен (для сравнения). Что касается цен на мясо, то этот продукт можно отнести в категорию деликатесов, - свинина по 290 рублей, а говядина по 430 рублей.
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