валюта
СпецтемаКазанский: Между Узбекистаном и Украиной назрел международный скандал

Цены на главном рынке Феодосии бьют все рекорды

Цены на главном рынке Феодосии бьют все рекорды
Портал Фео.РФ сегодня опубликовал «ценники» с центрального рынка Феодосии, сообщает replyua.net. «Инспекцию» на местном рынке проводили накануне, 14 октября. На большинство продуктов питания в Феодосии установились бешеные цены, и они намного выше, чем в Украине.

Плодоовощная продукция жителям Феодосии не по карману – к примеру, за килограмм самых вкусных розовых томатов на рынке просят около 80 рублей, за самые обычные красные томаты – около 45 рублей, килограмм огурцов в Феодосии вчера стоил 45 рублей. Также цены очень высокие на свеклу, репчатый лук, морковь и болгарский перец – около 30 рублей за кило. Фрукты на феодосийском рынке также обойдутся дороже, чем жителям Украины. Например, гранаты вчера стоили 150 рублей за килограмм, виноград и хурма – 130 рублей.

Сахар в Феодосии стоит 50 рублей, литр меда – 500 рублей, лесной орех можно приобрести за 400 рублей. Картофель жители Феодосии покупают по 35 рублей за кило, и это чуть больше 14 гривен (для сравнения). Что касается цен на мясо, то этот продукт можно отнести в категорию деликатесов, - свинина по 290 рублей, а говядина по 430 рублей.

Цены на главном рынке Феодосии бьют все рекорды

Горячая тема: Казанский: Между Узбекистаном и Украиной назрел международный скандал
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
14 окт 2016
28192

Казанский: Между Узбекистаном и Украиной назрел международный скандал

Еще в начале сентября, когда умер узбекский президент Каримов, на его похороны ездила съемочная группа канала ТРК «Украина», которая сняла сюжет о жизни в Узбекистане. В сюжете не было никаких

15 окт 2016
15380

Французький телеканал France24 розповів на всю Францію, що на Донбасі повно російських військ

Державний французький телеканал France24 випустив сюжет про участь Росії у війні на Донбасі. Сюжет на англійській мові, тому зрозуміти про що він, не складно, тим більше, що багато хто говорить


Свежие новости

Во Львове прошел праздник шоколада

Черговий кривавий теракт в Іраку

Аргентина протестует против военных учений Великобритании на Фолклендских островах

ЦРУ готовит спецоперацию для Путина

Мирослав Олешко: Путін пропонував Порошенку 80 млрд доларів за здачу України

Війська Великобританії приведено у підвищену бойову готовність через російські кораблі

Зубко: 70 процентов объектов Украины подключены к отоплению

Росіяни пояснили «Іскандери» в Калінінграді страхом перед американськими системами ПРО

Эксперты: прием витаминов может привести к летальному исходу

Цены на главном рынке Феодосии бьют все рекорды

Польша проведет эксгумацию тел Качиньского и всех остальных погибших в авиакатастрофе 2010 года

Росія знову «брязкає зброєю» в окупованому Криму

ГУР: в Крыму может повториться авиакатастрофа, произошедшая на Донбассе

Billboard объявил победительницу в номинации «Женщина года»

«Холодомор» знову стався не там, де прогнозували: мешканці окупованого Севастополя скаржаться на відсутність опалення

Казанський: французи показали майстер-клас чесної журналістики. І це гарні новини для нас (відео)

У Росії все "схвачено". Газ через Україну до Туреччини піде у визначений час

Україна друга в чемпіонаті світу

ЗС Туреччини не будуть залишати Ірак ще певний час - Ердоган

Бойовики минулої ночі обстріляли мирні райони Мар'їнки

 Новости за день