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Умеров обжалует решение о штрафе в ЕСПЛ

Умеров обжалует решение о штрафе в ЕСПЛ
Блог «15 минут», бывший заместитель Меджлиса крымскотатарского народа сегодня заявил, что будет обращаться в Европейский суд по правам человека с жалобой на решение оккупационного суда о наложении на него штрафа – об этом передает replyua.net.

Ильми Умеров сделал это заявление на своей странице в социальной сети. По его словам, обжалования решения через Европейский суд по правам человека будет только он – другие шестеро пострадавших от незаконного решения оккупационных властей Крыма подавать иски не намерены. Он объяснил, вначале попытается обжаловать это решение в апелляционной судебной инстанции Крыма, подконтрольной России, но иллюзий о том, что так называемый «апелляционный суд Крыма» отметит решение, он не имеет – это необходимо только для того, чтобы соблюсти процедуру, предусмотренную правозащитным механизмом Совета Европы.

Решение о наложении штрафа было подтверждено оккупационным судебным органом сегодня в Бахчисарае. Так называемый «суд», рассмотрев протоколы об административном правонарушении, присудил каждому из пришедших дом Умерова 26 сентября татар штрафы за якобы «участие в заседании запрещенной на территории РФ экстремистской организации – Меджлиса крымскотатарского народа».

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