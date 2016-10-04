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Астрономы РАН заявили, что Крым "приплывет" к России

Астрономы РАН заявили, что Крым "приплывет" к России
Как сообщает replyua.net, даже наука в Российской Федерации, как и результаты научных исследований, приобретают политические оттенки, а иногда – становятся полностью политизированными. Свидетельством этого является сегодняшнее заявление директора Института прикладной астрономии РАН Александр Ипатов.

Как известно, в нынешней России «духовность» была поставлена во главу угла – иначе оправдать «особенность» русского народа просто нечем. Неизвестно, навеян ли научный вывод российских астрономов «духовными скрепами» или продиктован прямой политической волей, однако, суть его поражает. Ресурс «15 минут» сообщает, что Ипатов сегодня заявил российской агентству «Интерфакс», что в момент аннексии Крыма Российской Федерацией возглавляемая им научная организация попыталась определить направление тектонического движения полуострова. По его словам, сотрудникам астрономического института таки удалось установить направления движения Крыма – полуостров «движется к России».

Ученый заверил, что этот факт был зафиксирован аппаратурой, установленной в Симеизе. Приборы показывают, что каждый год Крым становиться на 2,9 мм ближе к Российской Федерации. Если принять в расчет минимальное расстояние между полуостровом и РФ вблизи Керчи, по мнению Ипатова, Крым «приплывет» к российским берегам через 15,8 миллионов лет.

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