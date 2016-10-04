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«Власти» Крыма назвали причину отключения электроэнергии

«Власти» Крыма назвали причину отключения электроэнергии
Энергетики аннексированного Крыма заявили о том, что прекращение подачи электроэнергии связано с аварией, произошедшей за пределами полуострова. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, «власти» полуострова рассказали, что отключение электричества в нескольких населенных пунктах Крыма связано с ремонтными работами на магистральных электрических сетях «ОЭС Юг-Крым», которые находятся за пределами полуострова.

Энергетики отметили, что из-за срочных ремонтных работ были временные ограничения в подаче электроэнергии на полуостров. По их словам, команда диспетчера из управления Юга поступала накануне, около шести часов вечера. По команде удалось быстро развернуть множество дизельных генераторных установок, и благодаря таким оперативным действиям удалось снизить к минимуму объем отключенных потребителей, отметили энергетики. Кроме того, они сообщили, что максимальная величина отключенной нагрузки по временному отключению потребителей составила около 77 МВт.

В Крыму подчеркнули, что электроснабжение всех отключенных населенных пунктов удалось полностью восстановить к 21 часу 30 минутам. Нужно отметить, что вчера электричество отключали сразу в нескольких крупных городах Крыма – в Феодосии, Керчи, Гурзуфе, Ялте, Севастополе и Симферополе.

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