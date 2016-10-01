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СпецтемаСаша Сотник: Найближчим часом Путін розв’яже ядерну війну

Вперше названі підрозділи Збройних сил РФ, які анексували Крим

Вперше названі підрозділи Збройних сил РФ, які анексували Крим
Підрозділи Збройних сил Російської Федерації, які фігурують у справі по анексії Криму та які брали безпосередню участь в захопленні Криму, назвав військовий прокурор Руслан Кравченко в ефірі програми «Київ-Донбас» «Громадського радіо», передає replyua.net.

«Слідством було встановлено і зібрано достатньо доказів, щоб я зараз впевнено говорив, що це були за війська. Зокрема, це була 31-а окрема гвардійська десантно-штурмова бригада повітряно-десантних військ, 45-й окремий гвардійський полк спеціального призначення ВДВ Збройних сил Російської Федерації – військова частина 28 337, 18-а окрема гвардійська мотострілецька бригада, 58-а армія Південного військового округу збройних сил Російської Федерації, 98-а гвардійська повітряно-десантна дивізія ВДВ – військова частина 65 451, 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія ВДВ Російської Федерації, 15-а окрема гвардійська мотострілецька бригада миротворчих сил Російської Федерації – військова частина 90 600», – розповів Руслан Кравченко.

Також прокурор зазначив, що для підготовки і ведення агресивної війни, військова техніка та формений одяг військовослужбовців РФ, які брали участь в анексії Криму, були завчасно підготовлені шляхом маскування всіх тактичних знаків.

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Саша Сотник: Найближчим часом Путін розв’яже ядерну війну

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