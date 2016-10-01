Вперше названі підрозділи Збройних сил РФ, які анексували Крим

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації, які фігурують у справі по анексії Криму та які брали безпосередню участь в захопленні Криму, назвав військовий прокурор Руслан Кравченко в ефірі програми «Київ-Донбас» «Громадського радіо», передає replyua.net.
«Слідством було встановлено і зібрано достатньо доказів, щоб я зараз впевнено говорив, що це були за війська. Зокрема, це була 31-а окрема гвардійська десантно-штурмова бригада повітряно-десантних військ, 45-й окремий гвардійський полк спеціального призначення ВДВ Збройних сил Російської Федерації – військова частина 28 337, 18-а окрема гвардійська мотострілецька бригада, 58-а армія Південного військового округу збройних сил Російської Федерації, 98-а гвардійська повітряно-десантна дивізія ВДВ – військова частина 65 451, 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія ВДВ Російської Федерації, 15-а окрема гвардійська мотострілецька бригада миротворчих сил Російської Федерації – військова частина 90 600», – розповів Руслан Кравченко.
Також прокурор зазначив, що для підготовки і ведення агресивної війни, військова техніка та формений одяг військовослужбовців РФ, які брали участь в анексії Криму, були завчасно підготовлені шляхом маскування всіх тактичних знаків.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter