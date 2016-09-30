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Блогер розповів про особливості цьогорічного курортного сезону в окупованому Криму

Блогер розповів про особливості цьогорічного курортного сезону в окупованому Криму
Блогер Олександр Коваленко розповів про основні проблеми, які супроводжували так званий «курортний сезон» на окупованому Російською Федерацією Кримському півострові на своїй сторінці в Фейсбук, - про це інформує replyua.net.

Так, як нагадує блогер, він протягом всього літа демонстрував докази того, що Крим після майже трьох років окупації так і не став туристичною Меккою, як обіцяли в Москві. Цій ситуації було чимало підтверджень – порожні пляжі, злиденні відпочивальники, розбиті і не відремонтовані дороги та купи неприбраного сміття, яке не вивозилось, а лише накопичувалось в містах. На ці дописи постійно скаржились любителі Путіна, які і не думали визнавати наявність проблем і стверджували, що всі фото підроблені, або зняті в Одесі чи Києві.

І що ж ми маємо по закінченню сезону? У Росприроднагляді заявляють, що на півострові серйозні проблеми з утилізацією відходів. От ці слова вже точно не можуть бути неправдою – адже хіба можна не повірити очільнику Росприроднагляду Артему Сидорову? Загалом же проблеми з вивезенням сміття яскраво свідчать про те, що Кремлю глибоко байдуже, що відбувається на одній із «частин» його Південного округу, якщо за два з половиною роки окупації така насущна проблема так і не була вирішена. Чи знову-таки треба трохи зачекати? – іронізує блогер.

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