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Оккупанты Крыма наложили мораторий на сделки с недвижимостью в прибрежной зоне до 2017 года

Оккупанты Крыма наложили мораторий на сделки с недвижимостью в прибрежной зоне до 2017 года
Как передает replyua.net со ссылкой на «Крым.Реалии», так называемый «парламент Крыма» принял постановление в отношении регистрации объектов недвижимости, находящихся в прибрежной зоне Черного и Азовского морей. На сделки с имуществом этого типа наложен мораторий до 2017 года.

Суть моратория состоит в запрете регистрации перехода права собственности на земельные участки, расположенные в пределах ста метров от береговой линии Черного и Азовского морей, до первого февраля будущего года. Мораторий не распространяется на регистрацию права собственности на земельный участок, если его новым владельцем будет государственное или муниципальное учреждение. В пресс-центре оккупационного ведомства сообщили, что такие меры связаны с необходимостью обеспечения дополнительных гарантий прав граждан и юридических лиц на недвижимость, зарегистрированную в установленном порядке, а также будут препятствовать «легализации» объектов недвижимости, подлежащих сносу как незаконные постройки.

Напоминаем, что по итогам анализа оккупационных властей полуострова, в Крыму подлежат сносу более 2 000 объектов незаконного строительства, из них свыше 800 находятся на территории Большой Ялты.

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