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Портніков передбачив битву в російському парламенті

Портніков передбачив битву в російському парламенті
Український журналіст Віталій Портніков оцінив результати нелегітимних виборів в окупованому Росією Криму та пояснив, яка доля чекає на кожного із обраного від півострова депутата, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Радіо Свобода».

За словами публіциста, у відмові Сергія Аксенова від депутатського мандату немає ніякої несподіванки – він не приховував, що на «вибори» йде за вказівкою з Москви, а у партійних списках виконував роль такого собі «паровоза». Проте, на Охотному ряду робити Аксенову дійсно нічого – красти з російського бюджету зручніше в Криму. Трохи цікавіше буде спостерігати за рештою кримських депутатів – їх російська влада намагатиметься «запхати» у якомога більшу кількість делегацій та міжнародних організацій, для того, аби вкотре продемонструвати зневагу до правил, встановлених у цивілізованих суспільствах. Наприклад, Руслан Бельбек, імовірно, отримає роль «закоханого» в Путіна кримського татарина, чим демонструватиме «дружбу народів» та відсутність гонінь представників корінних націй Криму.

А от доля Наталії Поклонської може скластись не надто успішно - їй доведеться вступити в боротьбу за звання головної російської «людоїдки» з іншим депутатом – Іриною Яровою. Остання відома однойменним пакетом законів, який допомагає встановити тотальне стеження за населенням Російської Федерації. Обидві мають проблеми із репутацією: Яровій не можуть пробачити її «яблучного» минулого, в Поклонську сприймають виключно як забаганку Аксенова. Тож, можна буде з цікавістю спостерігати їх боротьбу за місце під сонцем.

Горячая тема: Тимошенко решила не поддерживать голосование в Раде за непризнание результатов выборов в Думу РФ
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20 сен 2016
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