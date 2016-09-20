валюта
СпецтемаДанилко дал самое скандальное интервью за всю карьеру

Крымчане радуются возможности ездить за границу по украинским загранникам из Москвы

Крымчане радуются возможности ездить за границу по украинским загранникам из Москвы
Как сообщает Крымский Бандеровец, ватники Крыма все больше радуются, потирая руки в ожидании предоставления Украине безвизового режима с ЕС. «Крымчане, с гордостью владеющие тремя паспортами – украинским, российским и украинским заграничным паспортом с удовольствием будут пользоваться все преимуществами грядущего безвиза», - отмечает блогер.

Как пишет журналист, крымские форумы полны обсуждение о том, как правильно получить украинский биометрических паспорт гражданам Украины, живущим в Крыму, а также визы в ЕС. Для некоторых компаний это уже стало предметом бизнеса. Так, в социальных сетях размещена реклама подобных фирм, которая гласит: «С нас – отработанный путь получения паспортов и долгосрочных шенгенский виз для жителей Крыма. Мы сами готовим весь пакет документов для вас. Вы – только приезжаете в Киев для получения паспорта».

Не менее интересный вопрос на был задан на ватном форуме на другую тему: «Как правильно совершить поездку за границу крымчанину по украинскому заграннику, выехав в безвизовую страну из Москвы? Нужно ли при этом въезжать в РФ с территории Украины, или можно лететь из Симферополя в Москву, а оттуда уже за границу? Работает ли консульство Греции в Крыму?».

Крымчане радуются возможности ездить за границу по украинским загранникам из Москвы

Горячая тема: Ганапольский: конец мифа о зомбировании россиян
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Стало відомо, де поховають оплотівця Жиліна

ІД впіймала співробітника російського ФСБ

Щось пішло не так? – Аксенов передумав ставати депутатом Державної Думи

Крымчане радуются возможности ездить за границу по украинским загранникам из Москвы

Крымский Бандеровец о непризнании выборов в Крыму

Керченський міст як причина банкрутства Росії - блогер

На Донеччині створюються «безпекові центри» на кшталт «служби 911»

Навіщо в Польщі підняли справу про смоленську трагедію?

Найден путь к экономическому спасению России (ВИДЕО)

Блогер: Россия возрождает КГБ

Росіяни придумали нову брехню аби зняти з себе відповідальність за МН-17

Ядовитый смог из Индонезии убил более полумиллиона человек

Нусс: Твердая и уверенная проукраинская риторика Хиллари Клинтон - залог успеха Украины

Нусс: Украина прямо влияет на ход избирательной кампании в США

Лукашенко звинуватив Росію в економічному тиску: «Це вже через край»

Навіть республіканець Буш заявив, що голосуватиме за Клінтон

Касько рассказал о латвийских миллионах Арбузова и объяснил, что связывает его и Курченко

Блогер розповів, як турки наводять лад в Сирії

О том, как Гарри Каспаров мстит России

Обама порадив Росії знати своє місце

 Новости за день