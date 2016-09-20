Крымчане радуются возможности ездить за границу по украинским загранникам из Москвы

Как сообщает Крымский Бандеровец, ватники Крыма все больше радуются, потирая руки в ожидании предоставления Украине безвизового режима с ЕС. «Крымчане, с гордостью владеющие тремя паспортами – украинским, российским и украинским заграничным паспортом с удовольствием будут пользоваться все преимуществами грядущего безвиза», - отмечает блогер.
Как пишет журналист, крымские форумы полны обсуждение о том, как правильно получить украинский биометрических паспорт гражданам Украины, живущим в Крыму, а также визы в ЕС. Для некоторых компаний это уже стало предметом бизнеса. Так, в социальных сетях размещена реклама подобных фирм, которая гласит: «С нас – отработанный путь получения паспортов и долгосрочных шенгенский виз для жителей Крыма. Мы сами готовим весь пакет документов для вас. Вы – только приезжаете в Киев для получения паспорта».
Не менее интересный вопрос на был задан на ватном форуме на другую тему: «Как правильно совершить поездку за границу крымчанину по украинскому заграннику, выехав в безвизовую страну из Москвы? Нужно ли при этом въезжать в РФ с территории Украины, или можно лететь из Симферополя в Москву, а оттуда уже за границу? Работает ли консульство Греции в Крыму?».
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