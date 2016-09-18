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Кримська «прокурорша» намагалась нахамити президенту

Кримська «прокурорша» намагалась нахамити президенту
Самозваний «прокурор» окупованого Криму Наталія Поклонська назвала «ненормальними» слова Президента України Петра Порошенка про застосування санкцій проти тих, хто здобуде перемогу на незаконних виборах до Державної Думи від півострова, - про це replyua.net інформує з посиланням на російське видання Лента.ру.

Так, Поклонська, яка сама балотується від окупованого Криму, заявила, що слова Порошенка «божевільні, до них не можна ставитись серйозно. Це навіть не смішно, Порошенку потрібна допомога психіатра». З огляду на таку бурхливу і хамську реакцію можна зробити висновки, що самозвана кримська «прокурорша» планує перемогти на виборах і перспектива застосування до неї санкцій їй не надто подобається. Інший кремлівський окупант, Михайло Шеремет заявив, що дуже позитивно оцінює всі санкційні списки і готовий «знаходитись в них до кінця життя».

Нагадаємо, сьогодні, вісімнадцятого вересня 2016 року, в Російській Федерації та окупованому нею Криму проходять чергові парламентські вибори. Україна заборонила їх проведення на своїй території, а низка держав вже повідомили, що не будуть визнавати легітимність «волевиявлення», проведеного на окупованій території.

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