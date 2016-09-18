«Хорошо отдыхаем» - новые фото пляжей оккупированного Крыма

В соцсетях появляются новые фото пляжей аннексированного Крыма – отдыхающих практически нет. Как информирует replyua.net, накануне несколько снимков на своих страницах в Твиттере опубликовали пользователи с никами Роксолана и Крымская зима. Пользователь с ником Крымская зима посоветовал тем немногочисленным российским туристам, которые отдыхают в бархатный сезон, «валить обратно в Россию, чтобы не опоздать на выборы и проголосовать за новых клоунов».
Крымский бандеровец также прокомментировал новые снимки, отметив, что в Крыму пусто, несмотря на бархатный сезон, но это лишь потому, что все россияне пошли занимать очередь на выборы. Роксолана, в свою очередь, пишет, что пляжи Тарханкута, Приморского и Керчи почти пустынные, и несколько человек только портят картину своим присутствием.
Напомним, что бархатный сезон в Крыму продолжается, и точно такие же фото пустынных пляжей были опубликованы в соцсетях еще в начале месяца, когда в Крыму стояла очень жаркая погода.
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